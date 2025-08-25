Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Gençler şampiyonu

Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye'yi 1500 metre serbest finalinde temsil eden Kuzey Tunçelli, 14:48.81'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Tunçelli, böylece geçtiğimiz günlerde 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.

Tunçelli'nin yetiştiği Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından şampiyonluğu şöyle duyurdu:

Harikasın Kuzey harika!

Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu! Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi 1500 metre serbest finalinde temsil eden Fenerbahçeli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 14:48.81’lik derecesiyle altın madalya kazandı. Sporcumuz Kuzey Tunçelli ve antrenörü Aykut Çelik'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU

Kuzey Tunçelli, 2023’te İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Öte yandan Kuzey, geçtiğimiz ay Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbestte üst üste ikinci, 1500 metre serbestte de üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.