Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler şampiyonu oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest finalinde 7:46.52’lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Böylece Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu.

Kuzey Tunçelli, 2023’te İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası’nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Öte yandan Kuzey, geçtiğimiz ay Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbestte üst üste ikinci, 1500 metre serbestte de üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.