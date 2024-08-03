Kuzey Tunçelli kimdir? Milli yüzücü Kuzey Tunçellii'nin spor hayatı ve başarıları

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları içerisinde ortaya koyduğu performansla birlikte adından söz ettiren Kuzey Tunçelli yurttaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda finallere yükselmesiyle birlikte Kuzey Tunçelli'nin spor hayatı, kariyeri ve başarıları gündeme geldi. Peki, Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli nereli, kaç yaşında? İşte Kuzey Tunçelli'nin spor hayatı, kariyeri ve başarıları!

33. Paris Olimpiyatları kapsamında yüzücü 1500 metre elemelerinde Kuzey Tunçelli'nin finallere kalmasıyla birlikte yurttaşlar Kuzey Tunçelli kimdir sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları içerisinde mücadele eden Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli nereli, kaç yaşında? İşte Kuzey Tunçelli'nin hayatı, kariyeri ve başarıları!

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Kuzey Tunçelli 30 Ağustos 2007, Kocaeli doğumlu Türk yüzücüdür. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün oyuncusu olan Kuzey Tunçelli spor kariyerine 2023 yılında başlamıştır ve antrenörü Milli Takım Teknik Direktörü Aykut Çelik'tir.

KUZEY TUNÇELLİ'NİN SPOR HAYATI

2023 yılında spor hayatındaki ilk başarısını elde eden Kuzey Tunçelli 2023 yılında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 metre serbest stilde 15 dakikanın altına inen 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu.

2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası içinde 800 ve 1500 metre serbest stilde yarışarak altın madalyanın sahibi oldu.

2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası 1500 metre serbest stilde finale yükselerek büyük başarı gösterdi. 2024 yılında ise Belgrad'da gerçekleşecek Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde 14:55.64 süresi ile altın madalyanın sahibi ve Avrupa şampiyonu oldu.

2024 Temmuz Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 800 metre ve 1500 metre serbest stil yarışlarında altın madalya kazanırken 4x200 takım yarışında da takım arkadaşlarıyla birlikte bronz madalya elde etti. 1500 metre serbest stil finalinde yüzdüğü 14:41.89'luk süre ile "Dünya gençler yüzme rekoru"nun yeni sahibi oldu

KUZEY TUNÇELLİ'NİN BAŞARILARI