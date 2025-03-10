Kuzey ve Doğu Suriye’de 35 partiden barış çağrısı

Haber Merkezi

Kuzey ve Doğu Suriye’deki 35 siyasi parti ve örgüt, son dönemde Suriye sahil kesimlerinde yaşanan katliamların soruşturulması ve diyalog çağrısında bulundu.

MA’nın haberine göre Suriye'de şiddetin ve mezhepsel tehditlerin artması sonrası başta Suriye kıyılarındaki sivillerin katledilmesinin kınandığı açıklamada “Suriye'nin çatışmalardan uzak, geleceğinin güvence altına alınması için tek seçeneğin siyasi ve barışçıl çözüm olduğunu belirtiyoruz” denildi.