Kuzeyde gerginlik: ‘Ateşkes uzatıldı’

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Omurgasını YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ile ABD arabuluculuğunda Türkiye ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile yürütülen ateşkesin başarısız olduğunu açıklaması sonrası gerginlik sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, SDG ile Türkiye destekli SMO arasındaki ateşkesin bu haftanın sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Miller “Bu ateşkesin mümkün olduğunca geleceğe uzatılması için çalışacağız” dedi.

Kobani’deki askeri hareketliliğin artmasına dair soruyu yanıtlayan Miller, “Endişelerimiz Kobane'den daha geniş kapsamlı. Suriye'nin kuzeyinde çatışmaların artmasından endişe duyuyoruz. Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz. Onlarla bu endişeler hakkında konuşuyor ve ileriye dönük bir yol bulmaya çalışıyoruz” dedi. Miller “Suriye'deki çeşitli etnik grupların tamamını kapsayan bir Suriye ulusal hükümetinin kurulması ve bunun sonucunda da kendi bayrağı altında silah taşıyan herhangi bir ulusaltı milis ya da ulusaltı grubun kalmamasıdır. Bunun bir parçası olarak yabancı savaşçıların sınır dışı edilmesini tartışmanın kesinlikle uygun olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu. Öte yandan SDG Basın Ofisi, SMO’nun Kobani ve çevresine dönük saldırılarını devam ettirerek ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

‘SİLAHSIZ BÖLGEYE AÇIĞIZ’

SDG Komutanı Mazlum Abdi ise Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında SDG kontrolündeki bulunan Kobani'de “silahtan arındırılmış bölge” kurulmasına hazır olduklarını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdi, Türkiye’nin güvenlik endişelerini ele almayı ve bölgede kalıcı istikrarı sağlamak amacıyla ABD'nin gözetiminde “silahtan arındırılmış bölge” teklifine açık olduklarını ifade etti.

İsrail ile Türkiye arasında Suriye konusundaki diplomatik gerilim ise sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi “aSuriye’yi işgal etmekle” suçladı. İsrail, Türkiye’nin Kürtlere karşı şiddet ve saldırganlık kampanyası yürüttüğünü söyledi. Türkiye’nin Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 15’ini kontrol ettiğini öne sürülen açıklamada Türkiye, Suriyelilere saldırmak ve cihatçı teröristleri desteklemekle suçlandı. Açıklamada Türkiye’nin 2016, 2018 ve 2019 yıllarında üç büyük operasyonla Suriye topraklarına sistematik olarak girdiğini vurgulanarak SMO gibi silahlı vekil gruplar kurduğu ileri sürüldü. Bakanlığın açıklamasında Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde Türk lirasının kullanıldığı, Türk banka şubeleri ve posta hizmetlerinin faaliyet gösterdiği belirtildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 16 Aralık’ta yaptığı açıklamada İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki “yerleşimi genişletme” kararına tepki göstererek bunu “işgal yoluyla sınırları genişletme” olarak tanımlamıştı.

SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

BM’nin Suriye özel elçisi Geir Pedersen, Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra bile “çatışmanın bitmediği” konusunda uyarıda bulunarak, Türkiye destekli gruplar ile kuzeydeki Kürt gruplar arasındaki çatışmalara dikkat çekti. Suriye’de geçiş döneminin ardından özgür seçimler ve tüm Suriyeliler için yeni bir anayasa beklediklerini ifade eden Pedersen, SDG ile SMO arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Sorunun siyasi olarak da çözülmesi gerektiğini belirten Pedersen “Zorluklar henüz bitmedi, en büyük zorluk Suriye’nin kuzeydoğusundaki durum. Ateşkesin uzatılmış olmasından mutluyum. Kuzeydoğu Suriye’deki duruma siyasi bir çözüm arıyoruz” dedi.