Kuzeyden ve güneyden Şam’a ilerliyorlar: İki koldan kuşatma

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Halep ve Hama’yı ele geçiren Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) bünyesindeki cihatçılar adım adım Şam’a ilerliyor. Selefi cihatçılar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus kentine de ulaştı. Al Kabira, Ghasibiya, Tayr Ma'lah, Rasten ve Telbise birimlerini ele geçiren cihatçılar ilerlerken Suriye Ordusu'nun bölgede büyük bir direniş göstermediği kaydedildi.

Uluslararası haber ajansları Humus'ta büyük bir yığınak yapan ordunun kentten çekilmeye başladığını duyurdu. Rus savaş uçaklarının Al Rastan’da cihatçıları bombaladığı ancak HTŞ'nin ilerleyişini engelleyemediği ifade edildi.

ŞAM-LAZKİYE HATTI KOPTU

Humus'un HTŞ tarafından ele geçirilmesi, Şam'ın Esad yönetiminin kaleleri olan Lazkiye ve Tartus'tan kopması anlamına geliyor. Şam yönetiminin Akdeniz kıyısındaki kaleleri konumunda olan Lazkiye, Banyas ve Tartus’tan koparılması cihatçılar için en büyük kazanımlardan birisi olacak.

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı çeteler de Şam'ın güneyinden saldırıya geçti. Milisler, Ghariyat ash Sharqiyah yerleşim yerini ve İnhil bölgesinde bir askeri karargahı ele geçirdiği aktarıldı. Suriye Ordusuna bağlı bazı askerlerin ÖSO tarafına katıldığı ileri sürüldü. Ürdün sınırındaki Dera ile Şam arasında bulunan karargahın önünde toplanan milislerin görüntüleri paylaşıldı. Güneyden Ürdün ve Lübnan sınırından saldırılar başlarken Şam’da çeşitli patlamaların yaşandığı kaydedildi.

HİZBULLAH’TAN TEHDİT

Irak Hizbullahı, HTŞ'nin liderini tehdit etti. Reuters haber ajansı Hizbullah'ın Humus şehrine 'bir miktar Hizbullah milisi' gönderdiğini aktardı. Reuters haber ajansına konuşan İranlı bir yetkili ise “Tahran'ın Suriye'ye askeri teçhizat, füze ve insansız hava aracı göndermesi gerekebilir. Tahran, Suriye'deki askeri danışmanlarının sayısını arttırmak ve kuvvet konuşlandırmak için gerekli tüm adımları attı” dedi. Suriye'nin kuzey batısındaki Halep’e 27 Kasım'da saldırı başlatan HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplar Halep ve Hama’yı ele geçirmişti.

İsrail ordusu da dün sabaha doğru Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapılarına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ordu açıklamasında, hedef alınan sınır kapılarının Hizbullah tarafından Lübnan’a silah taşımak için kullanıldığı iddia edildi. Lübnan basını, saldırılarda Suriye'nin Lübnan’a açılan iki sınır kapısının hedef alındığını bildirdi. İsrail’in bu saldırıları cihatçı çeteleri cesaretlendirirken Suriye ordusunun hamle gücünü sınırlandırıyor.

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BAĞDAT’TA PEŞ PEŞE BAKANLAR ZİRVESİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suriye ve İran’lı mevkidaşlarını dün Bağdat’ta ağırladı. Görüşmede Suriye’de hızla kötüleşen durum konuşuldu. Toplantıya, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin’in yanı sıra Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi katıldı.

Irak devlet haber ajansı Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in Suriye’deki durumu görüşmek üzere Mısır ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini duyurdu. Iraklı ve Suriyeli kaynaklar, bazı Iraklı savaşçıların Esad’ı desteklemek üzere bu hafta başında Suriye’ye girdiğini söyledi. Irak’ın İran’a bağlı Haşdi Şabi milis koalisyonu Suriye sınırı boyunca harekete geçti ve bunun Irak’a sıçrama ihtimaline karşı tamamen önleyici bir tedbir olduğunu söyledi.

ABD VE ÇİN İZLİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Suriye’deki çatışmaları yakından izlediklerini Washington’ın herhangi bir şekilde dahil olmadığını iddia etti. Ryder, "ABD’nin şu anda Suriye’nin kuzeybatısında olanlar, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) operasyonları veya Suriye rejimiyle ilgili olaylarda hiçbir rolü yok" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de gelişmekte olan olaylarla ilgili açıklama yayımladı. Bakanlık, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve ülkenin istikrarını yakın zamanda yeniden kazanmasını umduklarını söyledi

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CİHATÇILARIN İLERLEMESİNİ TEMENNİ ETTİ

Suriye Milli Ordusu (SMO) adı verilen cihatçı yapıyı destekleyen Saray rejimi tarafını bir kez daha açıkça belli etti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cihatçıların ilerlemesini sürdürmesini temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, “İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii ki Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye’deki bu yürüyüş devam etsin. Gel görüşelim, Suriye’nin geleceğini birlikte tayin edelim demiştik. Ne yazık ki Esed’den bu işe olumlu bir cevap alamadık" dedi.