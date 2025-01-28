Kuzeye dönüş başladı

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Gazze’de İsrail’in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü dün sabah saatlerinde başladı. Netzarim Koridoru’nun açılmasıyla birlikte Filistinlilerin kuzeye geçişleri başlarken, sonrasında araçların da güneyden, kuzey ve orta kesime dönüşü başladı.

Yerinden edilen Filistinliler, Gazze’nni kuzeyinde büyük bir yıkımla karşılaştı. Reuters haber ajansına konuşan bir Hamas yetkilisi, serbest bırakılacak 33 rehineden 25’inin hayatta olduğunu gösteren listenin arabuluculara iletildiğini söyledi.

İSRAİLLİ ESİR KRİZİ

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas’ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Arbel Yehud’un serbest bırakılmamasını bahane ederek Gazzelilerin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.