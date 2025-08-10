Kuzeyin kadim çağrısı Wardruna Açıkhava’daydı

Nordik folk müziğinin en güçlü temsilcilerinden Wardruna, İstanbul’daki Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverlerle buluştu.

Eski İskandinav geleneklerinden ilham alarak doğanın, tarihin ve ruhun sesini müziğe dönüştüren Wardruna, Viking çağının derin mistisizmini sahneye taşıdı. Vikings, Game of Thrones ve Assassin’s Creed: Valhalla gibi kült yapımlarda yer alan ezgileriyle tanınan grup, güçlü vokalleri, geleneksel enstrümanları ve hipnotik atmosferiyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Eski İskandinav dilinde ‘dişi ayı’ anlamına gelen altıncı albümü 'Birna'yı geçtiğimiz günlerde yayınlayan Wardruna, albümlerini; ormanın bekçisi, doğanın koruyucusu ve onun yeryüzündeki savaşlarına adanmış bir sanat eseri olarak tanımlıyor.

Einar Selvik, Wardruna ile yaptığı çalışmaların yanı sıra Vikings ve Assassin's Creed - Valhalla gibi büyük televizyon ve oyun yapımları için müzik besteledi, Eski İskandinav edebiyatı, müzikoloji, enstrümanlar ve felsefe üzerine dersler verdi ve Mari Boine, Tina Guo, Matoma ve Eivør gibi ünlü sanatçılarla çalıştı ve Norveç, Danimarka ve Polonya ulusal televizyonlarında yer aldı. Wardruna, dinleyicilerle diyalog halinde, iç ve dış manzaralar ve birbirleri arasında gerçek bağlantı anları yaratmaya devam ediyor.