Kuzeyin Oğlu’na alkışlarla veda

Kültür Sanat Servisi

Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak 58 yaşında yaşama veda eden Volkan Konak memleketi Trabzon Maçka'da son yolculuğuna uğurlandı. Vasiyeti üzerine Konak’ın cenazesi yakınları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Trabzon'daki Maçka Merkez Camii’ndeki cenaze namazının ardından Güney Mahallesi aile kabristanlığında törenle toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı tören, Konak’ın hayatı ve sanatına dair duygusal anlara sahne oldu.

‘YERİ DOLMAZ’

Volkan Konak’ın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konak’ın sanatını ve yaşamını anlatan duygusal bir konuşma yaptı. “Yeri dolmaz” ifadesinin en çok Volkan Konak için geçerli olduğunu söyleyen Özel, Konak’ın güçlü yüreği ve cesaretinden bahsetti: “Volkan Konak’ı yaşatacağız. Allah hepimize onunki kadar cesaret, onunki kadar güçlü bir yürek versin. O bir insanın taşıyamayacağı kadar çok yüklendi. O yürek bu kadar dayanabildi” dedi.

Özgür Özel, Volkan Konak’ın sanatıyla topluma miras bıraktığı değerleri de vurguladı ve cenaze törenine katılanlara sıkı sıkı sarılmalarını öğütledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Volkan Konak’ın vefatından önceki son günlerinde ailesiyle birlikte mezar yerini belirlediği öğrenildi. Güney Mahallesi Muhtarı Oktay Koçhan, Konak’ın birkaç ay önce vasiyetini verdiğini ve mezara giderek babasının mezarına yatıp şarkı söylediğini anlattı. Konak’ın “Beni ceviz ağacının altına gömün” vasiyetinde bulunduğu ve mezar yerinin ailesiyle birlikte belirlendiği kaydedildi. Karadenizli sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs'ta verdiği konser esnasında fenalaşarak kalp krizi geçirmişti. Sanatçıya ilk müdahale konser alanında bulunan bir doktor yaparken, Konak hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 58 yaşındaki usta sanatçı burada tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Usta sanatçı için önceki gün İstanbul'da Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti.

‘AĞABEYİMİ KAYBETTİM’

Cenaze törenine katılan oyuncu Alper Kul, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Sadece burada değil, tüm yurdumuzda herkesin kalbinden bir parça eksildi. Zamansız oldu. Ben kendi adıma ağabeyimi kaybettim ama ülkemiz çok büyük bir sanatçısını, çok büyük bir değerini, çok büyük bir vatanseverini, memleket sevdalısını kaybetti. Başımız sağ olsun. Zamansız çok çok büyük bir acı ve kayıp oldu. Yani kelimelerle kıymeti anlatılacak bir insan değil. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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VOLKAN KONAK’IN EZGİLERİ YANKILANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak toplu ulaşım hizmeti sunan İETT Volkan Konak’ı özel bir uygulamayla anıyor. 110 yaşını kutlayan İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvay seferleri, 1 hafta boyunca Volkan Konak’ın hafızalara kazınan eserleri eşliğinde gerçekleştiriliyor. Konak’ın her yeni albümünün ilk kez yankılandığı, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği İstiklal Caddesi’nde bir kez daha, sanatçının unutulmaz ezgileri yankılandı. İETT, Volkan Konak’a özel olarak tasarlanan bir otobüsü de hizmete sundu. EL2 Emirgan - 4. Levent Metro hattında 15 gün boyunca sefer yapacak olan özel tasarımlı otobüs, sanatçının kültürel mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Volkan Konak’a vefa göstererek, tramvay hatlarında gün boyu şarkılarına yer verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Değerli sanatçımız Volkan Konak onurlu yaşamıyla, cesur sözleriyle, yüreğindeki Atatürk ve vatan sevgisiyle asla unutulmayacak. Şarkılarıyla içimizde bazen hırçın dalgalar, bazen ılık rüzgarlar estirmeye devam edecek. Bugün, şehrimizin tramvaylarında bu anlamlı vefayı göstermek istedik” dedi.