Kuzeyin Oğlu’ndan veda

Tuğçe ÇELİK

Müzik dünyasının sevilen ismi namı-ı diğer Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’ta sahne aldığı otelde konser verdiği sırada fenalaşarak Gazi Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 58 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen dün saat 00.42’de yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi, bugün öğlen İstanbul’daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nden kaldırılacak. Yarın ise öğle namazının ardından Maçka Merkez Camii’nden kaldırılacak olan sanatçının naaşı Güney Mahallesi’ndeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

DİLİ YÜREĞİ İLE BİR

Beste müziğinin içerisine etnik motifleri katan sanatçı kendine özgü tarzıyla müzikseverlerin gönlünde taht kurdu. Çernobil nükleer faciası nedeniyle babasını kanserden yitirdi. Bunun üzerine yaptığı ‘Cerrahpaşa’ şarkısı ile geniş kitlelere ulaştı. Usta müzisyen son konserinde ülkede yaşanan hukuksuzluklara ve iktidarın baskılarına isyan ederek, "Bazıları Volkan Abi sivri konuşma, içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak, sen bilmez misin devrimciler korkmaz” demişti. Türk Halk Müziği sanatçısı Erdal Erzincan, “Hem bir dostu hem de sanatıyla, duruşuyla, duygusuyla yeri doldurulmayacak bir insanı kaybetmenin acısı içindeyim. Memleketin kokusu sanki onda vücut bulmuş. Onun dili yüreği ile bir gibiydi. Dağıttıkça çoğalan büyüyen ve hepimizi besleyen büyük bir paylaşımın adıdır Volkan Konak. Bundan böyle hepimizin gönlünde ‘konak’ olarak sonsuza dek yaşayacak” dedi.

Müzisyen Tolga Sağ ise “Tanışmamız 1997-98 yıllarında ‘Pedaliza’ albümünün kayıtları yapılırken oldu. Albümde okuduğum bir Karadeniz türküsüne vokal yapmıştı. Bir sanatçının müzikal gücü ne kadar önemliyse toplumsal duyarlılığı ve duruşu da o kadar önemlidir. Ülkemizde yaşadığımız sorunlarda sorumluluk aldı ve sesini herkese duyurmayı başardı” diye konuştu. Müzik yazarı Murat Meriç “Volkan Konak, 1993 yılında sessiz sedasız piyasaya çıkardığı ‘Efulim’ adlı albümüyle hayatımıza girdi ve hep orada kaldı. Çıkışı sessiz sedasızdı ama gürültüsü büyük oldu” dedi. Meriç özetle şunları aktardı: “Karadeniz ezgileri, onun dokunuşuyla bambaşka bir yere geldi. Nâzım Hikmet’ten Yaşar Miraç’a pek çok şairin dizeleri onun sesinden insanlara ulaştı. Çernobil sonrasında oluşan kanser vakalarının önlenmesi için çalışıyordu. Türkiye özel bir insanı kaybetti ama asıl kayıp Karadeniz’in: Has evladı gitti.”

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DEVRİMCİ DURUŞUYLA HATIRLANACAK

Sanatçı Volkan Konak’ın vefatı nedeniyle siyaset ve sanat dünyasından isimlerin bazı paylaşımları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Özgür Özel: Atatürkçü Düşünce Derneği’nin töreninde bir araya geldiğim, vefatına kadar ‘Devrimciler korkmaz’ diyerek duruşundan taviz vermeyen Konak’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Alper Taş: Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama yıllardır tanır gibi sevdim. Şarkı söylerken ki ruhunu sevdim. Şarkılarını sevdim. Özellikle ‘Mimoza Çiçeği.’ Şarkılarıyla hep yaşayacak.

Selda Bağcan: Omurgalı insanları bir bir kaybediyoruz. Volkan memleketine âşık, halkın sanatçısı.

Onur Akın: Mimoza çiçekleri seni çok özleyecek.

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1967

Trabzon’un Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladı.

1983

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarına girdi.

1987

Müzik hayatında ilk olarak ‘Suların Horon Yeri’ albümüyle yörede yaptığı derlemeleri yorumladı.

1988

İTÜ Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı.

1993

Derlemeden sonra ilk albümü "Efulim"i yayınladı.

1998-2008

Besteci ve söz yazarı kimliğinin yanı sıra birçok şiir kaleme aldı. Sanat hayatı boyunca birçok ödüle değer görüldü.

Sanatçı, maddi imkânların yetersizliği nedeniyle eşi Selma Konak’la evlendikten yıllar sonra çocuklarının da katılımıyla düğün yapıp nikâh tazelemişti.