Kuzgunlar kurtları neden takip eder?

Kuzgunların kurtları takip ederek besin bulduğu uzun süredir biliniyor. Ancak Science dergisinde yayımlanan ve Science Alert'in aktardığı yeni bir araştırma, bu ilişkinin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre kuzgunlar yalnızca kurtların peşinden gitmiyor; avlanma noktalarını izliyor, bu bilgileri hafızalarında tutuyor ve gelecekteki besin arayışlarını bu “zihinsel haritalar” üzerinden planlıyor.

GPS VERİLERİ ŞAŞIRTICI BİR TABLO ORTAYA KOYDU

Uluslararası araştırma ekibi, 69 kuzguna GPS cihazı takarak hareketlerini izledi. Aynı zamanda Yellowstone Ulusal Parkı’ndaki 20 kurdun verileri de analiz edildi.

Elde edilen sonuçlar, kuzgunların sanıldığı gibi sürekli kurtları takip etmediğini gösterdi. İki buçuk yıl boyunca yapılan gözlemlerde, bir kuzgunun bir kurdu uzun süre takip ettiği yalnızca tek bir örnek tespit edildi.

“BESİN HARİTASI” OLUŞTURUYORLAR

Araştırmacılar, kuzgunların aslında kurtların sık avlandığı bölgeleri hafızalarında tuttuğunu belirledi. Bu bölgeler genellikle geyik, bizon ve elk gibi hayvanların avlandığı açık alanlar ve vadilerden oluşuyor.

Kuzgunlar, bu alanlara tekrar tekrar giderek adeta bir “kaynak haritası” oluşturuyor. Bazı bireylerin günde 150 kilometreye yakın mesafe kat ederek bu noktaları kontrol ettiği gözlemlendi.

KISA MESAFEDE İŞARETLERİ TAKİP EDİYORLAR

Araştırma, kuzgunların tamamen hafızaya dayanmadığını da ortaya koydu. Kısa mesafelerde kurt ulumaları gibi işaretleri takip ederek taze avlara ulaşabildikleri belirtildi.

Ancak genel stratejilerinin, geçmiş deneyimlere dayanan mekânsal hafıza olduğu vurgulandı.

HAYVAN ZEKÂSINA DAİR ALGI DEĞİŞEBİLİR

Araştırmanın başyazarı Matthias-Claudio Loretto, kuzgunların zekâsının zaten bilindiğini ancak bu düzeyde bir planlama ve hafıza kullanımının doğada bu kadar geniş ölçekte gözlemlenmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına göre bu bulgular, hayvanların doğadaki bilişsel kapasitelerinin uzun süredir olduğundan düşük değerlendirildiğini gösteriyor.

KURTLAR İÇİN AVANTAJLI BİR İLİŞKİ DEĞİL

Popüler kültürde “uyumlu” gibi sunulan kurt-kuzgun ilişkisi ise aslında eşitsiz. Araştırmacılara göre kuzgunlar bu ilişkiden çok daha fazla fayda sağlıyor.

Kurtların zaman zaman kuzgunları uzaklaştırmaya çalıştığı, hatta sürüden bir bireyin avı korumakla görevlendirildiği gözlemlendi. Buna rağmen kuzgunların toplu halde geldiğinde avın büyük bölümünü kısa sürede tüketebildiği belirtiliyor.

“ONLARI KÜÇÜMSEDİK”

Araştırmacılar, küçük beyinlerine rağmen kuzgunların geniş coğrafyalara yayılan bilgileri hatırlayabildiğini vurguluyor.

Bu durum, hayvan zekâsına dair yerleşik kabullerin yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret ediyor.