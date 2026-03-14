KVKK duyurdu: Şikayetvar ve Baydöner’de veri sızıntısı

KVKK, iki ayrı veri ihlali bildirimi yayımladı. Açıklamaya göre Şikayetvar’da 212 binden fazla kullanıcının verisi etkilenirken, Baydöner sistemlerinde ise yaklaşık 1,5 milyon kişinin bulunduğu veri tabanına yetkisiz erişim yaşandı.

T24'te yer alan habere göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iki ayrı veri ihlali bildirimi yayımlayarak Şikayetvar ve Baydöner sistemlerinde yaşanan güvenlik sorunlarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

KVKK’ya iletilen veri ihlali bildirimine göre, veri sorumlusu sıfatını taşıyan Şikayetvar Bilişim AŞ’deki ihlal 24 Nisan 2025 ile 26 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşti. Olayın ise 2 Mart 2026 tarihinde tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, veri sorumlusu tarafından müşteriye sağlanan geçerli erişim yetkileri ve API anahtarlarının (www.sikayetplus.com alan adlı web sitesi için) üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi sonucu kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığı belirtildi.

İhlalden 212 bin 523 kullanıcının etkilendiği ifade edilirken, erişilen kişisel veriler arasında ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi bilgilerinin bulunduğu kaydedildi.

BAYDÖNER'DE VERİ İHLALİ

KVKK’nın yayımladığı bir diğer bildirim ise Baydöner Restoranları AŞ’ye ilişkin oldu.

Bildirime göre veri ihlali 15 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 8 Mart 2026’da tespit edildi. İhlalin, şirketin tedarikçi firması tarafından geliştirilen ve yönetilen Müşteri Hizmetleri ve Çağrı Merkezi yönetim platformu üzerinden gerçekleştiği ifade edildi.

Yetkisiz kişilerin erişim sağladığı sistemde ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi, T.C. kimlik numarası, uygulama parolaları ile sipariş ve teslimat bilgileri gibi kişisel verilerin bulunduğu aktarıldı.

Sistemde 1 milyon 490 bin 789 kişinin verisinin yer aldığı, ancak ihlalden kaç kişinin etkilendiğinin henüz net olarak bilinmediği bildirildi.