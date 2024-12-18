KYB ve KDP’den ortak çıkış

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin iki büyük partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 20 Ekim’de yapılan seçimler ardından hükümet kurulması için ikinci kez bir araya geldi. Erbil’in Pirmam ilçesinde bir araya gelen KDP heyetine Hoşyar Zebari KYB heyetine ise Kubat Talabani başkanlık etti.

KDP ile KYB yeni hükümet kabinesinin oluşturulması kapsamında gerçekleşen toplantının sonuç bildirgesinde, “Bu hassas dönemde Kürdistan Bölgesi’nin yüksek çıkarlarının korunması” konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Açıklamada toplantıda bölgedeki değişikliklerle birlikte son gelişmelerin Irak Kürdistan Bölgesi ve tüm Ortadoğu’ya etkilerinin ele alındığı belirtilerek, “Kürdistan Bölgesinin yüksek çıkarlarının korunmasının önemi konusunda mutabık kalmıştır" denildi.