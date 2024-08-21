KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olmak üzere toplam 6 tip yurt bulunmaktadır. KYK kendisine ait yurtlarda odaları kalınan kişi sayısına 6 tip olarak kategorize ederken 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar araştırmasını yapıyor. Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar.

KYK 1.TİP, 2. TİP, 3.TİP, 4.TİP, 5.TİP, 6.TİP YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri aylık ücret ve depozito ücreti olmak üzere toplam iki ayrı kalem olarak hesaplanır. Depozito ücreti yurda kayıt esnasından bir kereye mahsus olmak üzere yatırılırken aylık KYK yurt ücreti her ay yatırılır. KYK yurduna kayıtlı öğrenciler yurttan ayrılırken en başta ödedikleri depozito ücretini geri alırlar. KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri şu şekilde:

KYK Yurt Tipi Depozito Ücreti (₺) Yurt Ücreti (Aylık ₺) 1. TİP KYK YURDU 314 230 2. TİP KYK YURDU 342 250 3. TİP KYK YURDU 342 290 4. TİP KYK YURDU 444 325 5. TİP KYK YURDU 492 360 6. TİP KYK YURDU 522 390

KYK 1.TİP, 2. TİP, 3.TİP, 4.TİP, 5.TİP, 6.TİP YURT ÖZELLİKLERİ NEDİR?

KYK yurtları odaların büyüklüklerine ve odada kalacak olan öğrenci sayısına göre 6 ayrı tipte kategorize ediliyor. 1. tip KYK yurtlarında odada kalan öğrenci sayısı daha fazlayken tip sayısı arttıkça bu sayı düşüyor.