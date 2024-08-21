KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar?
KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri ve ücretleri üniversite öğrencisi olan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait KYK yurtlarında kalacak öğrencilerin gündeminde. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler KYK yurtlarında kalacak öğrencilere sunulan 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olmak üzere toplam 6 tip yurt bulunmakta. Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olmak üzere toplam 6 tip yurt bulunmaktadır. KYK kendisine ait yurtlarda odaları kalınan kişi sayısına 6 tip olarak kategorize ederken 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar araştırmasını yapıyor. Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar.
KYK 1.TİP, 2. TİP, 3.TİP, 4.TİP, 5.TİP, 6.TİP YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
KYK yurt ücretleri aylık ücret ve depozito ücreti olmak üzere toplam iki ayrı kalem olarak hesaplanır. Depozito ücreti yurda kayıt esnasından bir kereye mahsus olmak üzere yatırılırken aylık KYK yurt ücreti her ay yatırılır. KYK yurduna kayıtlı öğrenciler yurttan ayrılırken en başta ödedikleri depozito ücretini geri alırlar. KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri şu şekilde:
|KYK Yurt Tipi
|Depozito Ücreti (₺)
|Yurt Ücreti (Aylık ₺)
|1. TİP KYK YURDU
|314
|230
|2. TİP KYK YURDU
|342
|250
|3. TİP KYK YURDU
|342
|290
|4. TİP KYK YURDU
|444
|325
|5. TİP KYK YURDU
|492
|360
|6. TİP KYK YURDU
|522
|390
KYK 1.TİP, 2. TİP, 3.TİP, 4.TİP, 5.TİP, 6.TİP YURT ÖZELLİKLERİ NEDİR?
KYK yurtları odaların büyüklüklerine ve odada kalacak olan öğrenci sayısına göre 6 ayrı tipte kategorize ediliyor. 1. tip KYK yurtlarında odada kalan öğrenci sayısı daha fazlayken tip sayısı arttıkça bu sayı düşüyor.
- KYK 1. ve 2. Tip Oda Özellikleri: Odaları 6-8 kişiliktir. Banyo, tuvalet ortak kullanımlıdır.
- KYK 3. ve 4. Tip Oda Özellikleri: Odaları 4-6 kişiliktir. Banyo, tuvalet ortak kullanımlıdır.
- KYK 5. ve 6. Tip Oda Özellikleri: Odaları 1,2 ve 3 kişiliktir. Banyo, tuvalet her odaya özeldir.