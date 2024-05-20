KYK Borçluları Hareketi’nden ‘geçinemiyoruz’ açıklaması

Haber Merkezi

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Borçluları Hareketi, ekonomik kriz ile birlikte geçinemediklerini belirterek borçlarının silinmesini istedi.

İç Anadolu Bölge Temsilcisi Ufuk Karakuş, üniversiteden mezun olduktan sonra asgari ücret ile geçinmeye çalışırken, öğrenciyken aldıkları kredilerin borçları yüzünden maaşlarının dörtte birinin icra ile kesildiğini açıkladı. Karakuş, “KYK borçluları olarak, biz bugün borçluyuz, barınamıyoruz, geçinemiyoruz" dedi.

Karakuş, barınma sorununun kendi dönemlerinde de olduğunu, KYK’nin vermiş olduğu kredi ve burs miktarı yetersiz olduğunu daha önce de dile getirdiklerini belirtti.

“İktidar hevesinde olan siyasi partiler biz gençlerin mağduriyetleri üzerinden siyaset malzemesi çıkarmaya çalışıyor” diyen Karakuş, şunları söyledi: “Bizler bu ülkenin yarınları olan gençler olarak bugün barınabileceğimiz, okurken çalışmak zorunda kalmadan eğitim öğretimimizi bitirmek ve dün borçlanmış bugün borçlanan ve yarın borçlanacak olan gençlerin, borçlarla değil elde ettikleri diplomalar ile sıfırdan bir hayat kurabilmesi için KYK borçlarının tamamen kaldırılmasını talep ediyor, kredi ve bursların insanca yaşanabilecek seviyede olmasını talep ediyoruz" dedi.