KYK burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak, ilk burs ne zaman yatacak? 2025 KYK burs takvimi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yükseköğretim öğrencilerine maddi destek sağlayacak olan burs ve kredi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar şimdi, “KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “KYK ilk burs ne zaman yatacak?” sorularına yanıt arıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

Buna göre KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvurular, öğrencinin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve akademik durum bilgilerinin çeşitli kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılmasıyla değerlendirilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının, Kasım ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 8-13 Ekim 2024 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 5 Kasım 2024’te ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer takvimin izlenmesi öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/kyk-burs-kredi-sonucu-sorgulama adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sonuçlarını öğrenebilecek.

KYK İLK BURS NE ZAMAN YATAR?

KYK’dan ilk defa burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, başvurdukları öğretim yılına ait Ekim ayını da kapsayacak şekilde toplu olarak Kasım veya Aralık ayında hesaplara geçiyor.

Yani 2025 yılı için ilk burs ödemesinin Kasım ayının son haftası ya da Aralık ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Burs ve krediler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında düzenli olarak ödeniyor.

BURS MİKTARI VE ÖDEME DETAYLARI

2025 yılı için yeni burs miktarı henüz açıklanmadı. Ancak 2024-2025 döneminde:

Lisans öğrencilerine 3.000 TL ,

, Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL ,

, Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL burs verilmişti.

Yeni dönemde burs miktarlarına enflasyon oranı ve ekonomik şartlar doğrultusunda artış yapılması bekleniyor.

KİMLER BURS BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Burs/kredi başvuruları şu öğrencilere açıktır:

İlk kez bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler

Halen bir yükseköğretim kurumunda okuyan ara sınıf öğrencileri

Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları

Burs, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere,

kredi ise her öğrenciye talebi doğrultusunda veriliyor.