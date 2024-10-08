KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu için hangi belgeler gerekli? e-devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı 2024

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başlamasıyla birlikte bursa başvuracak öğrenciler tarafından KYK burs başvurusu nasıl yapılır araştırması hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmasıyla birlikte KYK bursu için hangi belgeler gerekli sorusu öğrenciler tarafından gündeme getiriliyor. Üniversite öğrencilerinin eğitim öğretim hayatlarının desteklenmesi için verilen KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl e-devlet üzerinden alınacak. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu için hangi belgeler gerekli? İşte, e-devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı 2024!

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024-2025 KYK burs ve kredi başvuruları için adayların e Devlet üzerinden işlem yapmaları gerekmektedir. KYK burs ve kredisine başvurmak isteyen adaylar e-Devlet üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı sekmesinin altında yer alan "KYK Kredi ve Bursu Başvurusu" ekranına erişip başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

e-devlet KYK burs ve kredi başvuru ekranı

e-Devlet şifresi olmayan bursa başvuracak adaylar başvurularını tamamlamaları için gerekli olan şifreyi PTT'den alabilirler.

KYK BURS BAŞVURUSU TARİHLERİ

2024-2025 KYK burs başvurusu tarihleri 8 Ekim'de başladı. Adaylar için KYK bursuna son başvuru tarihi ise 13 Ekim saat 23.59'da.

KYK BURSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

KYK burs ve kredisine başvuracak öğrenciler için sisteme yüklemeleri gereken belgeler şu şekilde:

Öğrenci Belgesi

Transkript

Engellilik Sağlık Kurulu Raporu

Şehitlik ve/veya Gazilik Belgesi

Vakıf Üniversitesi öğrencileri için %100 Burslu (Tam Burslu) Olduğunu Gösterir Belge

Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu (diğer aile fertlerine ait)

2024-2025 KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024-2025 KYK burs ve kredisinin ne kadar ödeneceği Kasım ayında duyurulacak. Ancak bir öneki dönem KYK burs ve kredisi lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için 6.000 TL'ydi.

KYK BURS BAŞVURULARINDA ÖNCELİKLİ ADAYLAR KİM?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı KYK burs ve kredi başvurularında öncelikli adaylar şu şekilde:

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları.

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler.

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar.

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar.

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler.

BAKANDAN BURS BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burs başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak açıklamasında “Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

BURS TOPLU OLARAK YATAR MI?

Burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi halinde ekim ve kasım ayı bursları birlikte yatırılır.

BURSTA BAŞARI KRİTERİ NEDİR? BAŞARISIZ ÖĞRENCİNİN BURSU KESİLİR Mİ? NE KADAR SÜRE BURS VERİLİR?

Bursu kazanan öğrencinin hazırlık sınıfındaysa hazırlık sınıfını geçmesi, not ortalamasını 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 53'ün üstünde tutması gerekir. Yukarıdaki kriterleri karşılayamayan öğrencinin bursu kesilip krediye döndürülür. Daha sonra öğrenci başarılı olsa bile kredisi bursa tekrar döndürülemez.

Üniversitenin normal öğretim yılı kadar öğrenciye burs verilir. Okulu uzatanların bursu-kredisi kesilir.

KYK BURSU NEDEN KESİLİR?

Başarısızlık

Okuldan ayrılma ya da bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Hesaptaki parayı 6 ay çekmeme

Kayıt dondurma, ders seçmeme

Yurttan çıkarılma cezası alma

Yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolma

Öğrencinin kesinleşmiş mahkumiyeti

KYK KREDİSİ NEDEN KESİLİR?

Okuldan uzaklaştırma

Mahkumiyet

Yurttan süresiz çıkarılma

Yalan belge sunma

kayıt dondurma, ders kaydı yapmama

krediyi altı ay içinde çekmeme

Öğretim kurumunun kapatılması

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURS ALABİLİR Mİ?

Açık öğretim öğrencilerine burs-kredi verilmemektedir.