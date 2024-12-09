KYK burs ve kredi miktarı artırıldı

Üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve kredi miktarı artırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'e gerçekleştirdiği ziyarette Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği KYK bursuna ilişkin konuşan Erdoğan, 2025 yılında verilecek miktarın artırıldığını ifade etti.

Buna göre, ocak ayı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarı 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı.

Rakamın açıklanmasının ardından salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı.