KYK Burs ve Kredi Ödemeleri Başladı mı? Burslar Ne Zaman Yatacak? (2025-2026 Dönemi)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025-2026 eğitim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi başvurusu yapan ve taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için ödemelerin resmen başladığını duyurdu. “KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı?”, “Burslar ne zaman yatacak?” ve “İlk ödeme ne zaman yapılacak?” soruları yoğun şekilde araştırılırken, bakanlık tarihleri açıkladı. Üniversite öğrencileri, ilk ödemelerini Ziraat Bankası hesapları üzerinden alabilecek.

18-20 Kasım tarihlerinde yapılacak ilk ödemelerde öğrencilere, hem Ekim hem de Kasım aylarını kapsayan iki aylık burs ya da kredi tutarı yatırılacak. Ödemeler, öğrencilerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleşecek ve yalnızca ilk ödeme için geçerli olacak.

İLK KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HANGİ GÜN YATACAK?

İşte 2025-2026 dönemi ilk KYK burs ve kredi ödeme tarihleri:

TC Kimlik No Son Hanesi Ödeme Tarihi 0 - 2 18 Kasım 2025 4 - 6 19 Kasım 2025 8 20 Kasım 2025

Bu tarihler sadece ilk ödeme içindir. Takip eden aylarda ise her ayın 6’sı ile 10’u arasında, yine TC kimlik numarasının son hanesine göre aylık ödemeler devam edecek.

2025 KYK BURS VE KREDİ TUTARLARI NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan mevcut burs ve kredi ödemeleri şu şekildedir:

Öğrenim Seviyesi Aylık Tutar İlk Ödemede (2 Aylık) Lisans 3.000 TL 6.000 TL Yüksek Lisans 6.000 TL 12.000 TL Doktora 9.000 TL 18.000 TL

Ocak 2026’dan itibaren ise tüm öğrencilere zamlı burs ve kredi ödemeleri yapılacak.

BURS VE KREDİLER HANGİ BANKADAN ALINACAK?

KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Öğrenciler, kendilerine tanımlanan IBAN numarası ile kartlı ya da mobil bankacılık sistemi üzerinden ödemelerini çekebilecek.

KYK bursları yattı mı?

Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ilk KYK burs ve kredi ödemeleri 18-20 Kasım tarihleri arasında yatırılmaya başlanmıştır.

İlk burs ödemesinde kaç aylık ücret yatacak?

İlk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilere Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme yapılacaktır.

KYK bursu hangi tarihte yatar?

İlk ödemeden sonraki aylarda burs ve krediler her ayın 6-10 tarihleri arasında, TC kimlik numarasının son hanesine göre yatırılır.

KYK bursu almak için ne yapmak gerekiyor?

Burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, e-Devlet’te taahhütname onayını tamamlaması gerekmektedir.

Burs ve kredi ödemeleri zamlanacak mı?

Evet, ocak ayından itibaren KYK burs ve kredi ödemeleri tüm öğrenim düzeylerinde zamlı olarak yatırılacaktır.

2025-2026 eğitim yılında KYK burs ve kredi ödemeleri başladı ve öğrenciler ilk ödemelerini Kasım ayı içinde TC kimlik numaralarının son hanesine göre alacak. İlk ödeme iki aylık olacak şekilde hesaplara aktarılacak. Ocak ayından itibaren ise zamlı ödemeler öğrencilerin hesaplarında olacak. Gelişmeleri takip etmek için resmi duyuruları izlemeyi unutmayın.