KYK bursları en az 6 bin TL’ye çıkarılmalı

Haber Merkezi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrenci burslarının en az 6 bin TL olması gerektiğini söyledi. Demir, yaptığı yazılı açıklamada, 2016’da 110 dolar civarında olan KYK bursunun, bugün 85 dolar seviyesine gerilediğini belirtti. Bu düşüşün, öğrencilerin yaşam maliyetleri artarken, verilen desteğin gerçek anlamda geriye gittiğini ortaya koyduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Artan hayat pahalılığı gençlerin üniversitelere kayıt yaptırma oranını da düşürüyor. Bugün bir öğrencinin barınma, ulaşım ve beslenme giderleri temel düzeyde karşılanmak isteniyorsa, 2026 yılında KYK bursunun en az 6 bin TL olması gerekir. Bu tutar, gençlere insan onuruna yakışır bir yaşam alanı sağlamak için atılmış bir ilk adım olacak. KYK bursları, öğrencilerin eğitim ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirilmeli.”