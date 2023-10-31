KYK burslarına zam geldi mi? KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen duyuruda YÖK Burslarına zam yapılacağı ilan edildi. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredisi alan milyonlarca öğrenci KYK burslarına zam geldi mi, KYK burs ve kredileri ne kadar oldu, 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, KYK burslarına zam geldi mi? KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar? İşte detaylar

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YÖK’ün yaklaşık 6 bin lisans ve lisansüstü öğrenciye verdiği bursa, Nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde, zam yapmasının ardından milyonlarca öğrencinin gözü KYK burs ve kredilerine çevrildi. KYK bursu ve kredisi alan milyonlarca hak sahibi öğrenci KYK burslarına zam geldi mi, KYK burs ve kredileri ne kadar oldu, 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, KYK burslarına zam geldi mi? KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar? İşte detaylar. KYK burslarına zam geldi mi? KYK burs ve kredileri ne kadar oldu? YÖK Bursunun zamlanmasının ardından gözlerin çevrildiği KYK burs ve kredilerine beklenen zam geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Eroğan Kabine Toplantısı sonrası ardından gerçekleştirdiği açıklamalarda yeni KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. 2023 Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu? YÖK burslarına zam geldi mi? 2024 KYK kredi ve bursları ne kadar? KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

2.000 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4.000 TL

4.000 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL 2023 KYK kredi ve bursları ne kadar? KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL 2022 YILI KYK KREDİ/BURS ÜCRETLERİ KYK Lisans Kredisi/Bursu: 850 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 1700 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 2550 TL