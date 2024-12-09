KYK bursu ne kadar? 2025 yeni KYK bursu kaç tl? Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs, kredi ücreti

2025 yeni KYK bursu ne kadar sorusu milyonlarca öğrenci tarafından gündeme getiriliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2024-2025 KYK bursu ne kadar araştırması yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle öğrenciler için kritik bir gündem meselesi. Peki, KYK bursu ne kadar? 2025 yeni KYK bursu kaç tl? İşte lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs, kredi ücreti!

2025 YENİ KYK BURSU KAÇ TL?

AKP'li Cumhurbaşkanı Eroğan Gaziantep'te Şahinbey Millet Kütüphanesi "Gençlerle Buluşma" programı sırasında gerçekleştirdiği açıklamalarda 2025 yeni KYK burs ve kredi miktarını açıkladı. 8 Aralık akşamı gerçekleştirilen açıklamaya göre 2025 yeni KYK burs ve kredisi lisans öğrencileri için 2.000 TL'den 3.000 TL'ye çıkacak. Yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL ve doktora öğrencileri için 6.000 TL olarak verilen KYK burs ve kredilerinin ise henüz ne kadar olacağı açıklanmadı.

KYK BURSU NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ücretleri 2024-2025 akademik yılı için şu şekilde:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 3.000 TL

3.000 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 4.000 TL

4.000 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

KYK'nın yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödediği kredi ve burs miktarının yeni dönemde ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. KYK yüksek lisans, doktora bursu ve kredilerinin 2025'te ne kadar ödeneceğine dair resmi kaynaklardan açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ZAMLI KYK BURSU, KREDİSİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 zamlı KYK bursu, kredisi ödemelerinin Ocak ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

KYK YÜKSEK LİSANS, DOKTORA BURSU/KREDİSİ NE KADAR?

KYK'nın yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödediği burs ve kredilerin ne kadar olacağına dair henüz net bir açıklama yok ancak; yüksek lisans KYK bursunun 4000 TL'den 6000 TL'ye yükselmesi öngörülüyor. Doktora öğrencilerinin ise 2024'te aldıkları 6000 TL'lik bursun 2025 zammı ile 9000 TL olması bekleniyor.

KYK ZAM AÇIKLAMASI

Erdoğan Gaziantep'te katıldığı "Gençlerle Buluşma" isimli programda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi.

Bunun üzerine Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" yanıtını verdi. Salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor" ifadelerini kullandı.