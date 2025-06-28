KYK Depozito Ne Zaman Yatar? KYK Depozito İadesi Nasıl Alınır?

Üniversite öğrencilerinin KYK yurtlarına kayıt sırasında yatırdığı depozito ücreti, dönem sonunda belirli şartlar sağlandığında geri ödeniyor. Binlerce öğrenci, KYK depozito ne zaman geri yatar? ve KYK depozito nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor. Güvence bedeli olarak alınan bu ödeme, öğrencinin yurttan sorunsuz şekilde ayrılması ve kayıt sildirmesi durumunda iade ediliyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Depozito iadesi, öğrencinin yurtla ilişiğini tamamen kesmesinin ardından başlatılıyor. Bu işlem genellikle eğitim-öğretim yılı sonunda ya da öğrencinin kayıt sildirme dilekçesi vermesiyle birlikte yürürlüğe giriyor. Güvence bedeli iadesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılmakta olup, sürecin takibi öğrencinin bağlı olduğu il müdürlüğü tarafından sağlanıyor. İade süresi başvuru yoğunluğuna göre değişse de, genellikle 1 ila 4 hafta arasında sonuçlanıyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NASIL ALINIR?

KYK yurt kaydınızı sildirmek ve depozitonuzu geri almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor:

Yurt idaresine imzalı bir dilekçe verin. Dilekçenizin içinde IBAN numaranızı (sadece size ait olmalı) mutlaka belirtin. IBAN bilgilerinizin doğru olduğundan emin olun; aksi takdirde ödeme yapılamaz. Kayıt silme işleminden sonra, güvence bedeli ve varsa fazla ödenmiş gün bazlı yurt ücretleri hesabınıza yatırılır.

Önemli Not: Dilekçe verilmeden veya eksik bilgiyle yapılan başvurular gecikmeye neden olabilir. Öğrencilerin, başvurularını yurt görevlileri ile iletişime geçerek dikkatlice yapmaları önerilir.