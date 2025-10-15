KYK ek yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba gün başladı. Yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 17 Ekim 2025 saat 23:59 olarak belirlendi. Üniversite öğrencileri Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

KYK ek yurt başvuruları; ÖSYM ek kontenjanı, özel yetenek sınavı, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü eğitim, ikinci üniversite ve artık yıl öğrencileri gibi farklı kategorilerdeki öğrenciler için geçerlidir. Başvuru ekranı açıldığında, öğrenciler e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir. Şifresi olmayanlar, en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi almalı ya da internet bankacılığı, mobil imza gibi alternatif giriş yöntemlerini kullanmalıdır. Başvuru sonuçları yine e-Devlet üzerinden duyurulacak ve yerleşen öğrenciler belirtilen tarihlerde yurt kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.