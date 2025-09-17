KYK kredisi 3 öğüne yetmiyor

İlayda SORKU

Ege Üniversitesi, yeni akademik yıla yüzde 33’lük yemekhane zammıyla başladı. Yemekhanede ilk öğün 30 TL’den 40 TL’ye çıkarılırken ikinci ve üçüncü öğünler için 80 TL ücret alınmasına karar verildi. Böylece üç öğününü de okul yemekhanesinde karşılamak isteyen bir öğrencinin aylık harcaması 4 bin TL’ye yükseldi. Zammın ardından öğrencilerin yemekhane masrafı, KYK burs/kredilerinin üzerine çıktı.

Ege Üniversitesi’nin Türkiye’de en yüksek ödenek alan üniversitelerden biri olduğunu ifade eden öğrenciler, yemekhane zammına tepki gösterdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden bir öğrenci, “Üniversite öğrencileri ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden en çok etkilenen kesimlerden. Birçok öğrencinin gündeminde hem okuyup hem de çalışmak var. Bu nedenle okulu bırakmak zorunda olan arkadaşlarımız oluyor. Üniversite yönetiminin aldığı ödenekleri öğrenci yararını gözetecek bir planlama içerisinde olmasını bekliyoruz fakat her yıl yemekhanelerimize 2-3 kere zam uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Fakat üniversite öğrencileri krizin faturasının kendilerine kesilmemesi için mücadele etmekte kararlı” dedi.

Mühendislik Fakültesi’nden bir öğrenci, “Bu zam ilk bakışta düşük gibi görünebilir ama okulumuzun bir devlet üniversitesi olduğunu unutmamak lazım. İkinci ve üçüncü öğünlere iki katı fiyat çekilmesi çok saçma. İlk öğünü yediğim için cezalandırılmış gibi hissediyorum. Günlük 200 TL, aylık 4 bin TL yapıyor. Bu aldığımız KYK’yi aşıyor. Ailesinden para alamayan öğrenciler temel bir hak ve ihtiyaç olan yemek için çalışmak zorunda kalacak. Biz öğrenciler nasıl besleneceğiz” diye konuştu.

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez ise ücretsiz yemek talebini yineledi. “Sürekli olarak yemekhanelere zam yapılması öğrencilerin birkaç senedir süregiden yokluk çarkında daha da öğütülmelerine sebep oluyor” diye konuşan Körükmez, şöyle devam etti: “Öğrencilerin hiçbiri kaliteli kalori alamıyorlar, yeterli beslenemiyorlar. Bırakın 3 öğünü bazı günler hiç yemek yiyemeyen öğrencilerimiz var. Zaten önemli bir kısmı öğün atlamak durumunda kalıyor. Üniversitenin barınma ve beslenme gibi faaliyetleri hizmet olarak alması gerekiyor. Hâlbuki bir ticari işletme gibi kâr gütmeye çalışıyorlar. Bu başlı başına hatalı.”