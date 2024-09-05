KYK yedek sırası ne demek? Yedek yurt sırası çıkar mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait KYK yurt sonuçları bugün itibariyle sonuçlandı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtlara kayıt yaptırma hakkı kazanamayan çok sayıda öğrenci KYK yedek sırasına alınmasıyla KYK yedek sırası ne demek sorusu gündeme oturdu. Ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz ve bu bağlamda artan kira ve konaklama bedellerine karşın öğrencilerin ilk tercihi olan KYK yurt sayısının yetersizliği çok sayıda üniversite öğrencisinin gündeminde. KYK yurt sonuçlarında yedek olarak sıraya giren öğrenciler ise yedek yurt sırası çıkar mı araştırması yapıyor. Peki, KYK yedek sırası ne demek? Yedek yurt sırası çıkar mı? İşte ayrıntılar.

KYK YEDEK SIRASI NE DEMEK?

KYK yedek sırası, KYK yurtlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kayıt yaptırmamaları halinde açılan kontenjanlara yedek sırasına göre yeni kayıtların alınabilmesi için uygulanan bir süreçtir. Yedek sırası kazanan adayların kayıt yaptırmaması ya da yurttan ayrılmasıyla baştan sona doğru ilerlemektedir.

YEDEK YURT SIRASI ÇIKAR MI?

Yedek sırasının gelmesi için adaylar KYK yurt kayıt tarihlerinin bitmesini beklemektedir. Kayıt tarihi sonrası haklarını kullanmayan asil adaylar kadar yedek sıradan adaylar KYK yurtlarına başvurma hakkı kazanır. Aynı zamanda yedek sırası dönem içerisinde öğrencilerin yurttan ayrılma durumları da çalışmaktadır.

KYK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

GSB KYK yurdu kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.