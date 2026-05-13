KYK Yurdu'nda 'kimyasal tepkime' paniği: Öğrenciler tahliye edildi, Burdur Valiliği açıklama yaptı

Burdur’un Gölhisar ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Erkek Öğrenci Yurdu’nda temizlik malzemelerinin devrilmesi sonucu kimyasal tepkime meydana geldi.

Olası risk nedeniyle yurttaki öğrenciler tahliye edilerek çevredeki yurt ve tesislere yerleştirildi.

Burdur Valiliği olaya dair açıklama yaptı.

Burdur Valiliğince, Gölhisar ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nun temizlik malzemeleri dolabının devrilmesi sonucu meydana gelen kimyasal reaksiyondan dolayı tahliye edildiği, hiçbir öğrenci veya personelin zarar görmediği açıklandı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARININ ARDINDAN KULLANIMA HAZIR OLACAK

AFAD ekiplerince bina ve çevresinin incelendiği, gerekli ölçümlerin alındığı aktarılan açıklamada, ölçümlerin normal standartlar içinde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Olası güvenlik risklerini önlemek amacıyla yurdun geçici olarak tahliye edildiği, öğrencilerin yakındaki yurt ve tesislere yerleştirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizden veya personelimizden hiçbirinin zarar görmediği bildirilmiştir. Ekiplerimiz tarafından gün içinde yapılacak gerekli temizlik çalışmalarının ardından yurt kullanıma hazır hale getirilecektir."