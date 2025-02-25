KYK yurdunda 88 öğrenci zehirlendi

Haber Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlarda yaşanan sorunlar devam ediyor. Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte eve çıkamayan öğrencilerin başvurduğu ve şanslı olanların yerleşebildiği yurtlarda birçok sorun yaşanıyor. Beslenme de bu sorunların başında geliyor.

Birçok yurtta hijyenik ve besleyici olmayan yemek sorunu nedeniyle öğrenciler hastanelere başvuruyor. Bu duruma son örnek Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yaşandı. KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında akşam yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hendek Devlet Hastanesi kaldırılan 88 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.