KYK yurdunda ölen Doğan Karadoğan'ın ölüm nedeni belirlenemedi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bulunan KYK yurdunun tuvaletinde dün cansız bedeni bulunan Doğan Karadoğan'ın ölüm nedeni ön otopsi raporunda belirlenemedi. Karadoğan’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporla ortaya çıkacak.

Zonguldak'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda odasının tuvaletinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Doğan Karadoğan’ın (21) ölüm nedeni ön otopsisinde belirlenemedi.

Olay, dün Kilimli ilçesindeki KYK Kilimli Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan yurda gelen bir öğrenci, oda arkadaşı Doğan Karadoğan’ın tuvalette olduğunu fark etti.

Karadoğan’dan uzun süre haber alamayan arkadaşı, görevli memura haber vererek yardım istedi. Memur da Karadoğan ile iletişim kuramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırıp açtığı tuvalette, Karadoğan’ın cansız bedeni bulundu.

Doğan Karadoğan’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ, ADLİ TIP RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı bölümü 1’nci sınıf öğrencisi Doğan Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan’ın ölüm nedeni ön otopside belirlenemedi. Otopsi bulguları Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Karadoğan’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla ortaya çıkacak.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.