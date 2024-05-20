KYK yurdunda şüpheli ölüm: Ağrı kesici kullandığı iddia edilen öğrenci ölü bulundu

Bartın'da Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencisi 24 yaşındaki İrem Er, iddiaya göre baş ağrısı nedeniyle 'ağrı kesici' ilaç kullandıktan sonra yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel 20.05.2024 14:53 Giriş: 20.05.2024 14:53

Güncelleme: 20.05.2024 14:53 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA