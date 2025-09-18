KYK yurdunda taciz iddiası: Sorumlular tespit edilsin

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda yaşanan skandallar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bunun son örneği ise İstanbul’da KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşandı. Söz konusu yurtta kalan öğrenciler tacize maruz kaldıklarını duyurdu. Öğrenciler, yaz tatili boyunca tadilat için yurtta kalan işçiler tarafından eşyalarının dağıtıldığını ifade etti. Eşyalarına bazı erkeklerin sosyal medya hesap isimlerinin dahi yazıldığını belirten öğrenciler, yurtta kilitli dolaplarda bıraktıkları iç çamaşırlarına kalp işareti çizildiğini, bazılarınınsa çalındığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurdunda kalmalarına karşın güvende hissetmediklerini ifade eden öğrenciler, odalarına prezervatif bırakıldığını da aktardı.

Olayın ardından yurt yönetiminin, odalarda eşya bırakan öğrenciler hakkında tutanak tutmak için isimlerini not ettiği, eşyaların ise fotoğraflarını çektiği bildirildi. Yaşananlara tepki gösteren öğrenciler, olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilmesini talep etti.

GÜVENDE HİSSETMİYORUZ

Eşyalarının yağmaladığını, valizlerinin çalındığını söyleyen Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrenci, “Burası birden fazla bloktan oluşuyor ve diğer binalarda tadilat devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Yurt yönetiminden de bu konuda bilgi alamıyoruz. Güvende hissetmiyoruz” dedi.

“18-19 yaşındaki öğrenciler olarak sesimizi duyurmaya, güvende hissetmediğimizi söylüyoruz” diye konuşan öğrenci, “Tek istediğimiz, devletin verdiği yurtta güvenli bir şekilde, tacize maruz kalma korkusu olmadan, can güvenliğimin olduğunu, eşyalarımı güvenli bir yerde tuttuğumu bilerek kalabilmek” ifadelerini kullandı. Yurt yönetiminin yaşananlardan öğrenciler sorumlu tuttuğunu ifade eden öğrenci şöyle konuştu: “Güvenlikler ‘kapalı giyinseydiniz’ gibi bir söylemlerde bulunuyor. Ama yurt idaresi hiçbir şekilde çıkıp ‘Şu tadilat bu zaman bitecek, işçiler şu zaman gidecek, öğrencileri mağdur ettik, özür dileriz’ şeklinde açıklama yapmıyor aksine ‘eşya bırakmak öğrencilerin sorumluluğudur’ diyerek tek tek odalara gelip kim eşya bırakmış ona bakıyorlar.”

KAPI KİLİTLERİNİ KALDIRDILAR

Söz konusu yurtta kalan bir başka öğrenci ise odalarına girişte kullandıkları kartlı sistemin kaldırıldığını söyledi. Öğrenci, “Artık odamıza isteyen herhangi biri girip çıkabilecek. Yurdun tadilatı için işçiler aylarca orada kalırken yurt yönetimi, güvenliği bu yaşananlardan nasıl haberdar olmaz? Bizlerin kettle’ına, uzatma kablosuna dek karışan kontrol edenler bu tahribatı, tacizi bunca süre nasıl görmez?” diye sordu.

Öğrenci, “Ailelerimizin valizimi taşımak için, eşyalarımızı yerleştirmek için dahi giremediği bu yurtlarda bu insanlar üç ay boyunca nasıl konaklatıldı? Yurt yönetimi maalesef olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. İşçiler tarafından bırakılan her şeyi olay açığa çıktıktan sonra gelip topladılar. Odalarda bırakılan içki bardakları için ise ‘Bu bardaklarla içki içtiklerini nereden biliyorsunuz?’ gibi ifadelerle eşyalarımızı tahrip eden, bizi taciz eden insanları aklamaya çalışıyorlar. Yataklarımıza yazdıkları sosyal medya hesaplarından odalarımızda neler yaptıklarını gördük” dedi.

Öğrenci son olarak şunları aktardı: “Odalarımızdaki eşyaların yenilenmesini, yaşadığımız mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Bunca yıldır yurt yemeklerinden kıl, böcek çıkarken şikâyetlerimizi dikkate almayan yurt yönetimi şimdi de olayın üstünü örtmek istiyor. Bu yaşananlarda kimin sorumluluğu varsa tespit edilsin.”