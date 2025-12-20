KYK yurdunda yangın: "Yurt görevlileri kolunu kıpırdatmadı"

Dün gece Beşiktaş ilçesinde yaşanan planlı elektrik kesintisi sırasında Beşiktaş Kız KYK Yurdunda yangın çıktı.

Gece saat 02.00 sularında çıkan yangına ilişkin öğrencilere jeneratör kaynaklı olduğu bilgisi verildi.

"GÜVENLİK YOKTU"

Evrensel'de yer alan habere göre, bir öğrenci “Yurda geç girsek seferber oluyorlar yangın gibi riskli bir durumda iki bloğun arasına sıkıştırdılar. Sesli bir anons geçilmedi. Arkadaşlarımıza bizi uyandırmasa haberimiz olmayacaktı. Bazı odaları itfaiyeciler uyandırdı. Gerçekten riskli bir şey olsa bu şekilde mi tahliye edeceklerdi? Güvenlikleri de göremedik. Yurtta herhangi bir görevli yoktu. Tamamen itfaiyecilerin sorumluluğuna kaldık. Onlar da yangını mı söndürsün bizi mi uyandırsın?” dedi.

Başka bir öğrenci ise “Ben yurttan çıkan dumanı gördüm. Ve çoğumuz yanık kokusuyla kendimizi dışarı attık. Jeneratörden çıkan bir duman olduğunu düşünmüyorum” dedi.