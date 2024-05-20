KYK Yurdu’nda zehirlenme şüphesi: 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kaldıkları KYK yurdu yakınında verilen yemekte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Denizli’de Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yakınında dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kentin Çivril ilçesinde bulunan KYK Yurdu'nda kalan öğrencilerden bazıları, dün (19 Mayıs Pazar) yurdun yakınında dağıtılan yemeği yedi.

Burada tavuklu pilavdan yiyen öğrencilerden bazıları karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Dağıtılan yemekten yiyen diğer öğrencilerin de aynı şikayetleri yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans gönderildi.

Hastaneye kaldırılan 70 öğrenci, tedavileri sonrası taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.