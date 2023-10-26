KYK yurdundaki asansör faciasına ODTÜ öğrencilerinden tepki: "Ölmeye değil yaşamaya geldik"

Aydın'da Güzelhisar Öğrenci Yurdu’nda bir öğrencinin asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ODTÜ öğrencileri yaşanan skandalı protesto etti. Öğrenciler, “Ölmeye değil, okumaya geldik’ ve ‘Kaza değil, cinayet’ pankartları taşıdı.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör zemine düşmesiyle 22 yaşındaki Zeren Ertaş isimli öğrenci hayatını kaybetti.

Olay sonrası duruma isyan eden ODTÜ öğrencileri protesto gösteri düzenledi. "Ölmeye değil, okumaya geldik’ pankartının açıldığı eylemde "Kaza değil cinayet" sloganları atıldı.

ODTÜ öğrencileri eylemin ardından basın açıklaması düzenledi. "Bizleri öldüren bu sistemin sorumlularından hesap soracağız" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KYK yurdundaki asansör faciasına ODTÜ öğrencilerinden tepki: "Ölmeye değil yaşamaya geldik"https://t.co/3YUzADVURx pic.twitter.com/OIZyKJGZVO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) October 26, 2023

"Dün gece KYK’ya bağlı Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda cinayet işlendi! Yurt öğrencilerinin defalarca kez şikayet ettiği, tamir edilmesini talep ettiği yurt asansörünün düşmesi nedeniyle arkadaşlarımız yaşamını kaybetti. Ne KYK yetkilileri, ne Gençlik ve Spor Bakanlığı ne de Aydın valisi, ihmalin sorumluluğunu almadı. Öğrencilerin uyarılarını dikkate almayan, taleplerini göz ardı eden, insanca yaşayabilmemiz için gerekli sorumluluğu almayanlar bu facianın sorumlusudur! Yaşananların kaza olmadığını biliyor, ihmallerin önüne geçmek yerine cinayetin üstünün kapatıldığını görebiliyoruz.

Bizler ODTÜ öğrencileri olarak bu manzarayı tanıyoruz. İhmaller nedeniyle kaybettiğimiz sıra arkadaşımız İrem Kütük’ten, üzerimize dökülen yurt tavanlarından, kadın yurdu diye kapısı kilitlenmiş yangın merdivenlerinden, sağlıksız yemekhane öğünlerinden, duvarları neredeyse üzerimize yıkılacak bölüm binalarından tanıyoruz! Yetkililere bildirdiğimiz onlarca teknik sorun ve güvenlik ihlali, sağlıklı yaşayabilmek için talep ettiklerimiz göz ardı ediliyor! Bu kampüs de, bu yaşam da bizim! Yaşamımıza dair bizim adımıza sorumsuzca kararlar alınmasını kabul etmiyoruz! Sorunlarımızı çözebileceğimiz karar mekanizmalarını, öğrencilerin kendi yaşamına dair kararlar alabildiği üniversite yönetimlerini istiyoruz!

Son bir haftada farklı nedenlerle onlarca öğrencinin yaşamını kaybetmesi tesadüf değil! Öğrencilerin barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçları gasp ediliyor, talep eden öğrenciler psikolojik desteğe ulaşamıyor. Eğitim almak temel bir hak olmaktan uzaklaşıyor. Öğrencilerin ihtiyaçları için ayrılmayan bütçe, tarikatlara, sermaye çetelerine ve savaşa ayrılıyor. Öğrencilerin yaşamlarından çalınanlar, saray giderlerine, iktidarın kendi mega projelerine veriliyor. Gelecek kaygımız ise, bugünümüzü yaşama kaygısıyla yarışıyor. Gençliğin geleceği de bugünü de ihmallerle dolu! İhmaller nedeniyle daha fazla sıra arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz! Yakın zamanda Çanakkale KYK yurdunda intihar eden, Eskişehir KYK yurdunda ve okulun yemekhanesinde yaşamına son veren arkadaşlarımızın da hesabını soruyoruz. Öğrenci ölümlerinin sorumluları; her türlü temel hakkımızı gasp edenlerdir! Devlet yurt ve yemekhanelerinde öğrencilere layık görülen beslenme ve barınma şartlarını kabul etmiyor, talep eden her öğrencinin psikolojik destek alabilmesini istiyoruz!

Aydın’da yurt öğrencisi arkadaşlarımız, sorumluları protesto etmek istediklerinde karşılarında tehditlerle kolluk güçlerini buldular! KYK yurdunun önüne kolluk güçlerini gönderenlere, arkadaşlarımızı biber gazıyla, kimliklerinin tespit edilmesiyle, yurttan atılmakla tehdit edenlere uyarımızdır: Yaşamlarımızla oynayamazsınız! İnsanca yaşamak isteyen, kaybettikleri arkadaşlarının hesabını soran öğrencilerin karşısına dikileceğinize, sorumluluklarınızı yerine getirin. İnsanca yaşayabileceğimiz yurtlar, sağlıklı beslenebileceğimiz yemekhaneler, nitelikli eğitim alabileceğimiz üniversiteler yapın! Aksi takdirde karşınızda üniversite gençliğini bulacaksınız! ODTÜ öğrencileri olarak gücümüzü birbirimizden, kol kola verdiğimizde değiştirebildiklerimizden alıyoruz! Bugün ülkenin dört bir yanında üniversite öğrencileri birbirlerinden aldıkları bu güçle buluşuyor, insanca yaşama talebiyle, öldürülen arkadaşlarının hesaplarını soruyorlar. Tüm üniversite gençliğini, gücünü gücümüze katmaya çağırıyoruz! Bizleri öldüren bu sistemin sorumlularından hesap soracağız!"