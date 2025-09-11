KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bak, X hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı.🇹🇷



Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz!❤️



📌13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.



Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/SFxGaYTDpD — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) September 11, 2025

Öğrenciler sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

KAYITLAR İÇİN SON GÜN 13 EYLÜL

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet kapısında yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" hizmetindeki taahhütnameyi onaylaması ve kendilerine verilen süre içinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerden veya "https://kyk.ziraatbank.com.tr" internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemesi gerekiyor.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Öğrenciler her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri güncellenen yedek sırasını takip edebilecek.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, ALO GSB (444 0 472), KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım alabilecek.