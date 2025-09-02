KYK yurt başvuruları başladı
Yükseköğretim öğrencileri için, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt başvuruları başladı. Bakan Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kapasitenin 1 milyon olduğunu bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Bak, "Yurt başvuruları başladı. 2-6 Eylül tarihleri arasında başvuruları bekliyoruz" dedi. Bakan Bak ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı yurt kapasitesinin 1 milyon olduğunu bildirdi.
Başvurular, e-Devlet üzerinden alınıyor.