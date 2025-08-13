KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 2025-2026 GSB KYK Yurt Başvurusu Detayları

Üniversiteye şehir dışında devam edecek öğrenciler için KYK yurt başvuru süreci yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Henüz kesin tarih açıklanmadı ancak YKS tercih sonuçlarının ardından, Ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak ve öğrencilerin öğrenim bilgilerinin güncel olması büyük önem taşıyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

KYK yurt başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet şifresi bulunması gerekiyor. Şifresi olmayanlar PTT şubelerinden temin edebilir. Başvuru sırasında e-Devlet’te kayıtlı okul ve bölüm bilgilerinin doğru olması şart. Hatalı veya eksik bilgisi olan öğrenciler, başvurudan önce üniversitelerinin öğrenci işleri ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yapmalı.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI DAHA SONRA

KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Geçmiş yıllarda bu başvurular genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım ayı başında alındı. 2024’te burs başvuruları 8-13 Ekim tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da benzer şekilde, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başvuru ekranının e-Devlet’te açılması bekleniyor.