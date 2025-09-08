KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları tarihi

2025-2026 akademik yılı için KYK yurt başvuruları 6 Eylül’de sona erdi. Öğrencilerin başvurularının ardından değerlendirme süreci başlatıldı. Bu süreçte öğrencilerin başarı durumu, sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

KYK YURT SONUÇLARI TARİHİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi bir takvim açıklamasa da KYK yurt sonuçlarının başvuruların bitmesinden sonraki 10 gün içinde açıklanması öngörülüyor. Yoğunluğa göre bu sürenin uzayabileceği belirtiliyor. Sonuçların en geç 15 Eylül 2025 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek. Yerleştirme sonucunda “Yurt kazandı” ibaresi bulunan adaylar, kendilerine tahsis edilen yurtta barınma hakkı elde edecek. Sonuç ekranında yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli belgeler yer alacak.

KAYIT VE ÜCRET BİLGİLERİ

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilk kayıt işlemleri sırasında güvence bedeli ödeyecek. Bu bedel, yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek. Ayrıca öğrenciler aylık yurt ücretini yatırarak konaklama hakkını sürdürebilecek. Ücretler, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve kayıt tarihine göre değişiklik gösterecek.