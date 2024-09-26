KYK 'Yurt Time Spor' başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor projesinin başvuru sonuçları açıklandı.

1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projeye 88 bin 160 öğrenci başvurdu.

Akademik başarı ve burs/kredi durumu esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 585 öğrenci görev alacak.

ÜCRET KARŞILIĞINDA YURTTA GÖREV ALACAKLAR

Öğrenciler, ücreti karşılığında idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi görevlerde yer alacak.

Başvuru sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.