KYK 'Yurt Time Spor' başvuru sonuçları açıklandı
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin Yurt Time Spor projesine yaptığı başvurunun sonuçları açıklandı. Proje, ilk olarak 1 Ekim–31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi işlerde çalışacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor projesinin başvuru sonuçları açıklandı.
1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projeye 88 bin 160 öğrenci başvurdu.
Akademik başarı ve burs/kredi durumu esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 585 öğrenci görev alacak.
ÜCRET KARŞILIĞINDA YURTTA GÖREV ALACAKLAR
Öğrenciler, ücreti karşılığında idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi görevlerde yer alacak.
Başvuru sonuçlarına Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.