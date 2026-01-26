KYK Yurt Ücretleri 2026 | KYK 1. Tip, 2. Tip, 3. Tip, 4. Tip, 5. Tip, 6. Tip Yurt Özellikleri ve Ücretleri

Üniversite adayları ve öğrenciler için barınma süreci, eğitim hayatının en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle devlet güvencesiyle hizmet veren KYK yurtları, uygun fiyatları ve sunduğu imkanlarla her yıl yoğun ilgi görüyor. 2026 yılı KYK yurt ücretleri, yurt tipleri ve oda özellikleri ise öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

2026 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen KYK yurt ücretleri, yurdun bulunduğu şehir, oda kapasitesi ve sunulan imkanlara göre değişiklik gösteriyor.

KYK yurt ücretleri aylık olarak ödeniyor ve 2026 yılı için ücretler 725 TL ile 1600 TL arasında değişiyor.

KYK Yurt Oda Ücretleri (2025-2026)

Yurt Tipi 2024-2025 Ücreti 2025-2026 Ücreti 1. Tip 517,50 ₺ 750 ₺ 2. Tip 607,50 ₺ 850 ₺ 3. Tip 607,50 ₺ 850 ₺ 4. Tip 720 ₺ 1050 ₺ 5. Tip 765 ₺ 1150 ₺ 6. Tip 855 ₺ 1250 ₺ KKTC 1125 ₺ 1600 ₺

KYK YURTLARI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

KYK yurtları, devlet tarafından sunulan en uygun fiyatlı konaklama seçenekleri arasında yer alıyor. Tek kişilikten çok kişiliğe kadar farklı oda seçenekleri, çalışma alanları ve sosyal imkanlar, öğrencilerin barınma ihtiyacını ekonomik şekilde karşılamayı amaçlıyor.

Oda kapasitesi ve yurt tipi yükseldikçe, sunulan konfor artarken ücretler de buna paralel olarak değişiyor.

KYK 1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP, 6. TİP YURT ÖZELLİKLERİ

KYK yurtları, oda büyüklüğü ve odada kalan öğrenci sayısına göre 6 farklı tipte sınıflandırılıyor. Tip sayısı arttıkça odadaki kişi sayısı azalıyor ve oda içi imkanlar genişliyor.

KYK 1. ve 2. Tip Yurt Özellikleri

Odalar 6-8 kişiliktir

Banyo ve tuvalet ortak kullanımlıdır

Daha ekonomik yurt tipleri arasında yer alır

KYK 3. ve 4. Tip Yurt Özellikleri

Odalar 4-6 kişiliktir

Banyo ve tuvalet ortak kullanımlıdır

Kişi sayısı daha az olduğu için daha konforludur

KYK 5. ve 6. Tip Yurt Özellikleri

Odalar 1, 2 veya 3 kişiliktir

Banyo ve tuvalet her odaya özeldir

Konfor seviyesi en yüksek yurt tipleridir

2026 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında ek kontenjan yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından, yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini 23 Ekim Perşembe günü saat 23.00’e kadar tamamlamaları gerekiyor.

Üniversitelere ek kontenjan yoluyla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları ise 15-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Belirlenen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, yurt hakkını kaybedebiliyor.

2026 KYK yurt ücretleri ne kadar?

2026 yılında KYK yurt ücretleri, yurt tipine göre aylık 750 TL ile 1600 TL arasında değişiyor.

KYK yurt tipleri neye göre belirleniyor?

Yurt tipleri, oda büyüklüğü, odada kalan öğrenci sayısı ve banyo-tuvalet kullanım şekline göre belirleniyor.

En ucuz KYK yurdu hangisi?

En uygun fiyatlı yurtlar 1. tip KYK yurtları olup, 2025-2026 dönemi için aylık ücreti 750 TL’dir.

KYK 5. ve 6. tip yurtların farkı nedir?

5. ve 6. tip yurtlarda odalar 1-3 kişiliktir ve banyo-tuvalet her odaya özeldir.

KYK yurt ücretleri aylık mı ödeniyor?

Evet, KYK yurt ücretleri aylık olarak ödenmektedir.