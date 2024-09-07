KYK YURT ÜCRETLERİ | KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olmak üzere toplam 6 tip yurt bulunmaktadır. KYK kendisine ait yurtlarda odaları kalınan kişi sayısına 6 tip olarak kategorize ederken 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala KYK yurtlarında kalmak isteyen adaylar KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar araştırmasını yapıyor. Peki, KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt özellikleri nedir, ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar.

KYK 1.TİP, 2. TİP, 3.TİP, 4.TİP, 5.TİP, 6.TİP YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretleri aylık ücret ve depozito ücreti olmak üzere toplam iki ayrı kalem olarak hesaplanır. Depozito ücreti yurda kayıt esnasından bir kereye mahsus olmak üzere yatırılırken aylık KYK yurt ücreti her ay yatırılır. KYK yurduna kayıtlı öğrenciler yurttan ayrılırken en başta ödedikleri depozito ücretini geri alırlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için açıklanan KYK yurt ücretleri;1. tip için 517,50 TL, 2. tip için 607,50 TL, 3. tip için 607,50 TL, 4. tip için 720 TL, 5. tip için 765 TL, 6. tip için 855 TL, KKTC için ise 1.125 TL.

KYK YURT ÜCRETLERİ

KYK 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri şu şekilde:

KYK Yurt Tipi Eski Yurt Ücreti (₺) Güncel Yurt Ücreti (₺) 1. TİP KYK YURDU 345 TL 517,50 TL 2. TİP KYK YURDU 405 TL 607,50 TL 3. TİP KYK YURDU 480 TL 607,50 TL 4. TİP KYK YURDU 510 TL 720 TL 5. TİP KYK YURDU 510 TL 765 TL 6. TİP KYK YURDU 570 TL 855 TL

KYK 1.TİP, 2. TİP, 3.TİP, 4.TİP, 5.TİP, 6.TİP YURT ÖZELLİKLERİ NEDİR?

KYK yurtları odaların büyüklüklerine ve odada kalacak olan öğrenci sayısına göre 6 ayrı tipte kategorize ediliyor. 1. tip KYK yurtlarında odada kalan öğrenci sayısı daha fazlayken tip sayısı arttıkça bu sayı düşüyor.