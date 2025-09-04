KYK yurt ücretlerine yüzde 40 zam

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretleri zamlandı.

haber Globel'de yer alan habere göre, yurt başvurularının başlamasıyla birlikte ücret tarifesi de açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

Yurtlarda altı oda tipi bulunuyor.

Oda tipine göre güncel fiyatlar şöyle:

Birinci tip oda: 750 TL,

İkinci tip oda: 850 TL,

Üçüncü tip oda: 850 TL,

Dördüncü tip oda: 1050 TL,

Beşinci tip oda: 1150 TL,

Altıncı tip oda: 1250 TL.

KYK yurtlarında eski fiyatlar ise şöyleydi:

Birinci tip oda: 517,50 TL,

İkinci tip oda: 607,50 TL,

- Üçüncü tip oda: 607,50 TL,

- Dördüncü tip oda: 720 TL,

- Beşinci tip oda: 765 TL,

- Altıncı tip oda: 855 TL.

YURTLAR EN AZ ÜÇ KİŞİLİK

Fiyat farkı ise yeni ve eski yurtların fiziki şartlarından kaynaklanıyor. Yurtlar çoğunlukla en az üç kişilik odalardan oluşuyor.

Türkiye genelindeki yurtlarda yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yurt başvuruları 6 Eylül’e kadar yapılabilecek.