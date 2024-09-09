KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri | KYK yurtları 2024-2025 kuralları neler?
KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri KYK yurtlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin gündeminde. KYK yurtları 2024-2025 kuralları kapsamında öğrencilerin yurt ortamında uyması gereken yönetmelikler mevcut. Bu kurallardan en katı uygulananı olan yurt giriş, çıkış saatleri ise öğrencilerin gündeminde. Peki, KYK yurtları 2024-2025 kuralları neler? İşte, KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri!
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri araştırması yapıyor. KYK yurtlarında da, diğer pek çok yurtta olduğu gibi, yurda kayıtlı öğrencilerin uyması gerektiğim bir takım kurallar mevcut. Bunlardan en sıkı biçimde uygulanan KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri ise öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, KYK yurtları 2024-2025 kuralları neler? İşte, KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri!
KYK YURTLARI GÜNCEL GİRİŞ, ÇIKIŞ SAATLERİ
KYK yurtlarında yurda en son giriş ve ilk çıkış saatleri bulunmaktadır. Bu saatler kadın ve erkek yurtlarında ayrıca hafta sonu, tatil vb. günlerde değişiklik gösterebilirler. KYK yurtlarında en erken çıkış saati 06.00, en geç giriş saati ise 23.00 şeklindedir.
KYK yurdunda izinsiz, mazeretsiz yurda geç gelmek ya da gelmemenin cezası nedir?
23.00 sonrası yurda giriş yapan öğrenciler hakkında yurtta bulunan nöbetçi memur tarafından tutanak tutulur ve öğrenci KYK Yurt İdare İşlemleri Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23. maddeleri uyarı cezası alır. Öğrenci ikinci kez mazeretsiz bir şekilde yurda giriş saatinden sonra ya da izinsiz geceyi dışarıda geçirirse kınama cezası alır. Bu kuralın üçüncü kez ihlalinde ise öğrencinin KYK yurduyla ilişiği kesilir.
KYK YURTLARI 2024-2025 KURALLARI NELER?
GSB'ye bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun KYK yurtlarında öğrencilerin uymasını beklediği kurallar şu şekildedir:
- Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.
- Odanızı terk etmeden önce yatağınızı ve odanızı düzenleyiniz.
- Oda ve koridorlarda gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız, ders çalışan ve dinlenen arkadaşlarınızın olduğunu unutmayınız.
- Odalarda her türlü yemek, kahvaltı yapmak, çay kahve hazırlamak yasaktır.
- Odalarda ısıtıcı kullanmak ve elektrik kullanarak radyo teyp vb. aletlerle müzik dinlemek yasaktır.
- Odalarda kokuşmaya ve bozulmaya elverişli yiyecek-içecek bulundurmak yasaktır.
- Odalarda iskambil kağıdı, tavla, okey vb. oyunları oynamak ve müzik aleti çalmak yasaktır.
- Ders çalışmak için okuma salonunu kullanınız. Okuma salonlarındaki masa ve sandalyelerin yerlerini keyfiyetinize göre değiştirmeyiniz. Masa üzerinde kitap ve doküman bırakmayınız. Diğer arkadaşlarınızın ders çalışma ihtiyaçlarınıda düşününüz.
- Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmeyiniz.
- Yatağınızı idarenin belirlediği şekilde düzeltiniz.
- Yatakhanelerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile ısıtıcı araç ve gereçleri bulundurmayınız.
- Yurt giriş ve çıkışlarında parmak izi sistemini kullanınız.
- Yurt öğrencisi olmayanların yurda veya yatakhaneye girmesine izin vermeyiniz.
- Kişilerle olan ilişkilerinizde kaba ve saygısız olmayınız, tartışmalardan kaçınınız, çevrenizi temiz tutunuz ve gürültü yapmayınız.
- Yurdun malzemesini izinsiz olarak dışarı çıkarmayınız, yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini idareden izin almadan değiştirmeyiniz, yurt eşyasının temizliğine ve korunmasına özen gösteriniz.
- Para karşılığı oyun oynamayınız, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmayınız.
- Alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayınız ve bulundurmayınız.
- Milli birlik ve beraberliğimizi bozacak yayın ile genel ahlâka aykırı resim ve afişleri yurda getirmeyiniz, asmayınız ve odanızda bulundurmayınız.
- Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerlerine yazı yazmayınız, işaret ve benzeri şekiller çizmeyiniz, fotoğraf yapıştırmayınız.
- Yurdun içinde ve dışında genel ahlâk kurallarına aykırı harekette bulunmayınız. Her ne sebeple olursa olsun, idareci ve görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmayınız.
- Rencide edici davranışta ve fiili saldırıda bulunmayınız, tehdit etmeyiniz.
- Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde yasal olmayan toplantılar düzenlemeyiniz, eylemlerde bulunmayınız, idare ve idareciyi protesto maksadıyla gösteri düzenlemeyiniz, gösteriye katılmayınız.
- Yurt içinde kesici delici alet veya silah bulundurmayınız. Her ne şekilde olursa olsun, yasadışı örgütlere katılmayınız veya faaliyette bulunmayınız.
- Daimi ikametgâh adresinizde değişiklik olduğunda 30 gün içerisinde yurt idaresine bildiriniz.
- Yurt İdaresinden prosedüre uygun izin almadan geceyi dışarıda, ailenizin, arkadaşlarınızın vb. yanında geçirmeyiniz.
- İdare tarafından verilen oda ve yatakta yatınız.