KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri | KYK yurtları 2024-2025 kuralları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri araştırması yapıyor. KYK yurtlarında da, diğer pek çok yurtta olduğu gibi, yurda kayıtlı öğrencilerin uyması gerektiğim bir takım kurallar mevcut. Bunlardan en sıkı biçimde uygulanan KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri ise öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, KYK yurtları 2024-2025 kuralları neler? İşte, KYK yurtları güncel giriş, çıkış saatleri!

KYK YURTLARI GÜNCEL GİRİŞ, ÇIKIŞ SAATLERİ

KYK yurtlarında yurda en son giriş ve ilk çıkış saatleri bulunmaktadır. Bu saatler kadın ve erkek yurtlarında ayrıca hafta sonu, tatil vb. günlerde değişiklik gösterebilirler. KYK yurtlarında en erken çıkış saati 06.00, en geç giriş saati ise 23.00 şeklindedir.

KYK yurdunda izinsiz, mazeretsiz yurda geç gelmek ya da gelmemenin cezası nedir?

23.00 sonrası yurda giriş yapan öğrenciler hakkında yurtta bulunan nöbetçi memur tarafından tutanak tutulur ve öğrenci KYK Yurt İdare İşlemleri Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23. maddeleri uyarı cezası alır. Öğrenci ikinci kez mazeretsiz bir şekilde yurda giriş saatinden sonra ya da izinsiz geceyi dışarıda geçirirse kınama cezası alır. Bu kuralın üçüncü kez ihlalinde ise öğrencinin KYK yurduyla ilişiği kesilir.

KYK YURTLARI 2024-2025 KURALLARI NELER?

GSB'ye bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun KYK yurtlarında öğrencilerin uymasını beklediği kurallar şu şekildedir: