KYK yurtları güvenli bir yaşam alanı olmalı

Haber Merkezi

İstanbul’dan Urfa’ya kadar birçok kentteki üniversitelerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı çözülemeyen sorunlarla başladı. Yaşanan ekonomik kriz ile birlikte barınmadan ulaşıma kadar birçok sorunla boğuşan öğrencilerin yerleşebildiği yurtlarda da sorunlar bitmiyor. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, öğrencilerin yurt sorununu Meclise taşıdı.

Türkiye genelinde devlet ve özel yurtlarda yaşanan kazalar, denetimsizlikler ve ihmal zincirine dikkat çeken Dinçer, Meclis Araştırma Önergesi verdi, Gençlik ve Spor Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergeleri sundu.

2024 yılı boyunca art arda yaşanan asansör kazaları, yangınlar, gıda zehirlenmeleri ve hijyen sorunları binlerce öğrenciyi mağdur etti, bazı öğrencilerinse hayatını kaybetmesine neden oldu. “Öğrenciler barınma hakkını kullanmak isterken can güvenliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor” diyen Dinçer, bu durumun devletin anayasal yükümlülüğü olan ‘gençlerin barınma, güvenlik ve sağlık hakkı’nın açık bir ihlali olduğunu söyledi. Dinçer, yaşanan olayların temelinde denetimsizliğin, liyakatsiz yönetim anlayışının ve özel sektörün kâr odaklı yaklaşımının olduğunu ifade etti. CHP’li Dinçer, Türkiye genelindeki tüm KYK ve özel yurtların güvenlik, hijyen, altyapı, gıda güvenliği ve personel yeterliliği açısından kapsamlı bir şekilde araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi sundu.