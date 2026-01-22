KYK yurtlarında hijyen yok

Haber Merkezi

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Fatma Refet Angın KYK Kız Öğrenci Yurdunda önceki akşam yemeğinde servis edilen yemeklerden böcek çıktı, tavuk yemeği öğrencilere neredeyse çiğ olarak verildi. Yurtta kalan öğrenciler, yemek hizmetine ilişkin sorunların uzun süredir devam ettiğini belirterek yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

Öğrenciler, daha önce de yemeklerde sık sık saç, böcek ve benzeri yabancı maddelere rastladıklarını, bu durumun münferit değil, birçok öğrenci tarafından defalarca gözlemlenen bir sorun olduğunu ifade etti. Sebzelerin yeterince yıkanmadığı, et ve tavuk yemeklerinin ise çoğu zaman yeterince pişirilmeden servis edildiği de öğrencilerin dile getirdikleri arasında yer aldı.

Yurtta kalan öğrenciler, ekonomik koşullar nedeniyle dışarıdan yemek yeme imkânlarının bulunmadığını ve bu nedenle sağlıksız olduğu öne sürülen yemekleri tüketmek zorunda bırakıldıklarını belirtti.