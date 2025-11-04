KYK yurtlarında 'yemek yardımı' yeniden düzenlendi: Miktar aşarsa öğrenciden kesilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurtlarda kalan öğrencilere yönelik beslenme yardımı uygulamasını düzenleyen yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme, beslenme yardımının kapsamını, ödeme usullerini ve ek yardım alabilecek öğrenci gruplarını yeniden belirledi.

NAKİT OLARAK VERİLMEYECEK

Yönetmeliğe göre öğrenciler artık her gün sabah kahvaltısı ve akşam yemeği için belirli bir maddi katkıdan yararlanacak ancak bu yardım nakit olarak verilmeyecek. Öğrenciler yardımı yalnızca yemekhane veya kantinlerde elektronik sistem üzerinden kullanabilecek.

Elektronik sistemin arızalanması halinde öğrenciler imza karşılığı yemek yardımından yararlanabilecek.

BELİRLENEN MİKTAR AŞARSA ÖĞRENCİDEN KESİLECEK

Bakanlık, yardım tutarlarını her öğretim yılı başında belirleyecek. Kahvaltı ve akşam yemeği için ayrı tutar uygulanacak, belirlenen miktarı aşan harcamalar öğrenciden kesilecek.

Yönetmeliğe göre yemek yardımları, öğrencilerin harcadığı tutar kadar kantin ve yemekhane işletmecilerinin banka hesabına aktarılacak. Ödemeler ayda bir kez yapılacak.

YARDIM YAZ TATİLİNDE YOK, İZİNLİ ÖĞRENCİYE DE DESTEK YOK

Yurtların açık olduğu süre boyunca yapılacak yardım, yaz tatilinde yalnızca “nöbetçi yurtlar”da kalan öğrenciler için geçerli olmayacak.

Öğrenciler izinli oldukları günlerde de bu destekten yararlanamayacak.

EK BESLENME YARDIMI

Yönetmelikle ayrıca “ek beslenme yardımı” tanımı da getirildi. Bu yardımdan: “Şehit eşi, çocuğu veya bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, anne-babası vefat etmiş, 25 yaşını geçmemiş öğrenciler, devlet korumasında yetişenler” yararlanabilecek.

Bu gruplardaki öğrencilere, yaz dönemi dahil olmak üzere ek beslenme yardımı yapılacak. Ancak bu yardım da nakit olarak ödenmeyecek.