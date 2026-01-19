Kylian Mbappe'den Xabi Alonso açıklaması

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, görevine son verilen kulübün eski teknik direktörü Xabi Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız, İspanyol teknik adamla çok iyi bir ilişkisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Xabi Alonso'yla hiçbir problem yoktu. Onun burada başarısız olduğu doğru değil. Alonso yönetiminde sadece Süper Kupa'yı kaybettik. Bence Alonso fantastik bir teknik direktör olacak. Onunla çok iyi bir ilişkim vardı."