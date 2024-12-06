Kylian Mbappe: Kim olduğumu kanıtlama zamanı

Real Madrid kariyerine zayıf bir başlangıç yapan, kaçırdığı goller ve etkisiz futboluyla eleştirilen Kylian Mbappe, şu ana kadarki Madrid performansı hakkında konuştu.

Takımının ligde Athletic Bilbao'ya karşı 2-1 kaybettiği maçın ardından konuşan Fransız süper yıldız, "Her detayın önemli olduğu bir maçta büyük bir hata yaptım. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" dedi.

Mbappe, Real Madrid'in 2-1 kaybettiği maçta takımı 1-0 gerideyken penaltı kaçırmıştı. 26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta da Real Madrid yine 1-0 gerideyken penaltı kaçırmış ve Madrid ekibi sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı.

"DURUMU DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ"

Kötü gidişatı için sorumluluğu üstlenen Mbappe, "Zor bir an ama bu durumu değiştirmenin ve bir oyuncu olarak kim olduğumu kanıtlamanın zamanı geldi" dedi.

Sezon başında PSG'den Real Madrid'e katılan Mbappe, henüz takıma uyum sağlayamazken gösterdiği yetersiz performans ile eleştirilerin hedefi haline geldi. Mbappe, özellikle kaçırdığı fırsatlar ve yaptığı top kayıpları nedeniyle eleştirilirken takımının son 2 kritik deplasman maçında penaltı kaçırdı.

Sezon başından beri Real Madrid ile 20 resmî maça çıkan Mbappe, 10 gol 2 asist kaydetti.