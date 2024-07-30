Kylian Mbappe kulüp satın alıyor

Real Madrid'in Fransız süperstarı Kylian Mbappe, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen'i satın almaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, 20 milyon eurodan az ödeme yapacak.

Real Madrid'in bedelsiz kadrosuna kattığı Kylian Mbappe kulüp sahibi olmaya hazırlanıyor.

Fransız oyuncu, Ligue 2'de yer alan Caen'ın hisselerini alacak.

Le Parisien'in haberine göre Mbappe, Caen'ın hisselerinin yüzde 80'inin sahibi olacak. Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon euroluk bir ödeme yapacak.

Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi ise Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

25 yaşındaki oyuncu Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı.