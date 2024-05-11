Kylian Mbappe PSG'den ayrılacağını açıkladı

Dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sezon sonu PSG'den ayrılacağını açıkladı. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyor.

Dünyanın en iyi futbolcularından Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla 7 sezon forma giydiği PSG'den sezon sonu ayrılacağını duyurdu.

Pazar günü Parc des Princes'te son kez sahaya çıkacağını açıklayan Mbappe, "Uzun yıllar dünyanın en iyilerinden biri olan, Fransa'nın en büyük kulübünün futbolcusu olma şansını ve onurunu yaşadım. Fransa'dan, Ligue 1'den ayrılmanın bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim ama 7 yılın ardından yeni bir meydan okumaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

Mbappe, hangi takıma gideceğini açıklamasa da uzun süredir isminin anıldığı Real Madrid'e tranfser olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid ile Mbappe arasındaki sözleşmenin şubat ayından beri hazır tutulduğunu belirtirken Di Marzio ise Real Madrid'in 1 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transferi açıklayacağını belirtti.

PSG formasıyla tüm kulvarlarda 306 maça çıkan ve 255 gol atan 25 yaşındaki süper yıldız, 6'sı lig şampiyonluğu olmak üzere 14 kupa zaferi yaşadı. Dünya Kupasını da kazanan Mbappe, henüz Şampiyonlar Ligi sevinci yaşayamadı.

BBC, şubat ayındaki haberinde Real Madrid'in Mbappe'ye yıllık 15 milyon euro'dan 5 yıllık sözleşme teklif ettiğini, imza parası olarak da 150 milyon euro önerdiğini yazmıştı.